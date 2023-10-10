Валдис Пельш рассказал о судьбе телешоу «Угадай мелодию» на Первом канале

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Валдис Пельш рассказал о судьбе телешоу «Угадай мелодию» на Первом канале
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Источник фото: Информинг

Валдис Пельш сделал заявление о том, что программа «Угадай мелодию» выходит в странном формате. Как объясняет ведущий, показывают шоу в эфире Первого канала 8 дней в январе. После этого все уходят в отпуск.

Пельша отметил, что любой проект рано или поздно исчерпывает себя, когда становится неинтересным телезрителям.

««Угадай мелодию» до сих пор жива, как бы это странно не звучало», — высказался телеведущий.

Игра выходит на широкие экраны с 2018 года в новогодние праздники. В 2023 году шоу появилось в эфирах с приставкой «20 лет спустя». В нем приняли участие певец Стас Пьеха, артист Николай Басков, певица Виктория Дайнеко, исполнительница Юлия Савичева и многие другие.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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