52-летняя Анита Цой рассказала, что приняла решение жить отдельно от мужа

52-летня народная артистка России открыто поделилась с фанатами, что она и ее супруг Сергей Цой не проживают постоянно вместе. Тем не менее, они поддерживают отличные отношения.

В одном из последних интервью звезда раскрыла журналистам, что, вдумавшись в анализ императорской семьи, они решили с мужем адаптировать некоторые аспекты ее подхода.

По этой причине Антита и возлюбленный приняли решение построить несколько домов, в результате чего большую часть времени артистка не проживает под одной крышей с мужем.

Сам Сергей выбрал проживание в соседнем доме, подобно императору. Эта идея жить отдельно была впервые предложена самой исполнительницей, она уверяет, что такой подход помогает сохранить свежесть в отношениях, и они не утомляют друг друга.