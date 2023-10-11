Актер Соколов заявил о зависти и злости сорвавшего гастроли «Ленкома» Анатолия Белого

Андрей Соколов высказался касательно скандала с отменой спектакля «Ленкома» в Израиле. Труппа планировала выступить в театре «Габим», но Анатолий Белый это назвал кощунством. После заявления актера продюсеру начали поступать угрозы и гастроли отменили.

«Не думаю, что это организовал только Белый. У него тонка кишка. Пресса поставила его во главу угла», — отметил Соколов.

«То, что театр на гастроли не поехал, и правильно сделал. Нужно себе цену знать. Не хотите, и не надо, унижаться не нужно», — добавил он.

Народный артист России считает, что его коллегой двигали злость, зависть:

«Потом время тоски по родине придет. Если у него вообще есть это понятие. На чужбине непросто».