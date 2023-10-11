Колопроктолог из РФ Беджанян назвал вздутие живота симптомом рака

Вздутие живота человеку доставляет огромный дискомфорт. Причины, из-за которого это происходит, могут быть разными - от безобидных (после употребления газировки), до опасных, которые указывают на развитие серьезных патологий в человеческом организме.

Поход к врачу является обязательным, если вздутие повторяется регулярно - от нескольких раз в неделю, при этом без видимых причин.

По словам медицинского эксперта в области онкологии и колопроктологии Аркадия Беджаняна, одной из возможных причин, по которой может вздуться живот, является синдром раздраженного кишечника, чаще хронический.

Также нужно обратить свое внимание на существующую пищевую непереносимость или запоры. Но регулярное вздутие может говорить о развитии воспаления, наличия инфекции или опухоли, предупреждает колопроктолог.