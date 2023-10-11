Лера Кудрявцева призналась, что несколько лет жила в аду с миллионером Дмитрием

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Лера Кудрявцева призналась, что несколько лет жила в аду с миллионером Дмитрием
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Источник фото: @leratv

52-лкетняя Лера Кудрявцева откровенно рассказала о том, что в начале 90-х вышла замуж за участника группы «Ласковый май» Сергея Ленюка. Но брак музыканта и ведущей, в котором родился сын Жак, оказался непрочным, поскольку артист изменял жене.

В начале нулевых Лера стала женой предпринимателя Матвея Морозова. Супруги расстались спустя 3 года, поскольку бизнесмен попал за решетку за мошенничество.

У Кудрявцевой также были романтические отношения с неким миллионером Дмитрием. Мужчина контролировал избранницу, прослушивал ее телефон.

Теледива говорит, что это было настоящим адом. Как отметила блондинка, она не могла дышать, поскольку оказалась под гнётом. Кудрявцева хотела уйти, однако его охранники возвращали её обратно.

«Он мне говорил: «будешь жить со мной или же я тебя закопаю». Жила насильно с человеком...».

После очередного побега мужчина отстал от звезды. Сейчас он находится во Франции, стал очень набожным человеком, хотя на связь с бывшей не выходит. Сама Лера утверждает, что давно простила Дмитрия.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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