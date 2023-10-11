Миронова словами «самое большое потрясение в жизни» описала пережитое в Израиле

Мария Миронова, актриса театра и кино, сообщила откровенно об отпуске, проведенном в Тель-Авиве весной этого года. Об этом артистка написала в новом посте в соцсети.

По словам Мироновой, она проснулась утром в одной из гостиниц от сигнала воздушной тревоги. Миронова молниеносно собралась и вместе с сыном отправилась в бомбоубежище. Но работники отеля объяснили, что эта сирена звучит в память о евреях, которые стали жертвами нацизма во Второй мировой войне.

«На руках сын, просыпаемся от звука сирены, тревога, не помню даты, ожидание того, что надо бежать в бомбоубежище… Бегу на ресепшн, мне отвечают, что сегодня День памяти павших в войнах! Это сирена была в память о погибших», — с ужасом вспоминает о пережитом Мария.