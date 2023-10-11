Многодетная тюменка представила Россию на конкурсе «Миссис Вселенная — 2023»

На Филиппинах на днях завершился международный конкурс для замужних леди Mrs Universe. Участниками мероприятия стали 120 красоток из разных стран мира. За корону и главный приз среди прочих боролись сразу восемь россиянок, одна из них — тюменка Алена Ярославцева.

Девушка на международном состязании среди замужних женщин представила весь Урал. Она очень достойно представила УрФО, однако, увы, так и не смогла войти в тройку победительниц.

По итогам конкурса первой вице-мисс огласили участницу из Индии. Второй вице-мисс на Mrs Universe стала филиппинка. В ТОП-5 попала Анна Чепурина. Она проживает в Москве и является матерью троих детей.