Наталья Бочкарева показала первые кадры со съемок продолжения «Счастливы вместе»

Недавно стало известно о том, что стартовали съемки продолжения российского ситкома «Счастливы вместе». Главные роли в популярном телесериале исполнят те же актеры, что играют семью Букиных.

Первыми фотографиями со съемок в своих социальных сетях поделилась Наталья Бочкарева. В кадре актриса предстала в образе рыжеволосой домохозяйки по имени Даша.

Напомним, что слухи о продолжении многосерийного фильма появились в начале весны этого года. В сентябре артистка призналась о старте съемок. В знак этого события актеры уже традиционно разбили тарелку.

Судя по новым фото, главные герои практически не поменялись. Возвращение «Счастливы вместе» должно выйти на экраны уже в ноябре.