Оксана Самойлова показала, как выглядит ее фигура в весе 55 килограммов

Оксана Самойлова вышла на связь с поклонниками и рассказала, что похудела. Бизнесвумен также решила удивить подписчков и показала, как выглядит ее фигура в весе 55 килограммов.

Жена Джигана занимается регулярно в зале, чтобы оставаться в форме. Поэтому достаточно всего недели, чтобы приобрести идеальные формы.

В социальных сетях блогерша заявила, что сейчас весит 55 килограммов, хотя ее вес всегда составляет 60 кг.

Оксана ранее говорила, что имеет трудности с набором веса. Во время стресса Самойлова сбрасывает стремительно вес, поэтому набирает мышечную массу при помощи фитнеса.

Поклонники оставили много положительных комментариев под фото и подчеркнула, что выглядит звезда, как всегда, очаровательно.