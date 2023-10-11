Оксана Самойлова показала, как выглядит ее фигура в весе 55 килограммов

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Оксана Самойлова показала, как выглядит ее фигура в весе 55 килограммов
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Источник фото: @samoylovaoxana

Оксана Самойлова вышла на связь с поклонниками и рассказала, что похудела. Бизнесвумен также решила удивить подписчков и показала, как выглядит ее фигура в весе 55 килограммов.

Жена Джигана занимается регулярно в зале, чтобы оставаться в форме. Поэтому достаточно всего недели, чтобы приобрести идеальные формы.

В социальных сетях блогерша заявила, что сейчас весит 55 килограммов, хотя ее вес всегда составляет 60 кг.

Оксана ранее говорила, что имеет трудности с набором веса. Во время стресса Самойлова сбрасывает стремительно вес, поэтому набирает мышечную массу при помощи фитнеса.

Поклонники оставили много положительных комментариев под фото и подчеркнула, что выглядит звезда, как всегда, очаровательно.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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