Российские ученые из Челябинска создали рецепт омолаживающего пирога

Ученые из Южно-Уральского государственного университета создали рецепт пирога с антиоксидантом. Он обладает омолаживающими свойствами. По словам профессора кафедры экологии и химической технологии Натальи Наумовой, процесс старения человека остановить полностью невозможно, хотя реально замедлить. Помогут в этом антиоксиданты.

Один из них — стильбеноид. Ученые из Челябинска пришли к выводам, что эффективность стильбеноида можно увеличить, если добавить в растворенном виде в пирог, напоминающий классический Венский пирог.

Рецепт запатентовали в трех версиях. Первая - 30 миллиграммами действующего вещества, вторая - 90 миллиграмм и третья - 150 миллиграммов. Прошли испытания на мышах. Если рецепт окажется эффективным, «омолаживающий» пирог вскоре появится в магазинах.