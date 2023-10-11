Российские ученые из Челябинска создали рецепт омолаживающего пирога

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Российские ученые из Челябинска создали рецепт омолаживающего пирога
Новости науки
Источник фото: Freepik

Ученые из Южно-Уральского государственного университета создали рецепт пирога с антиоксидантом. Он обладает омолаживающими свойствами. По словам профессора кафедры экологии и химической технологии Натальи Наумовой, процесс старения человека остановить полностью невозможно, хотя реально замедлить. Помогут в этом антиоксиданты.

Один из них — стильбеноид. Ученые из Челябинска пришли к выводам, что эффективность стильбеноида можно увеличить, если добавить  в растворенном виде в пирог, напоминающий классический Венский пирог.

Рецепт запатентовали в трех версиях. Первая - 30 миллиграммами действующего вещества, вторая - 90 миллиграмм и третья -  150 миллиграммов. Прошли испытания на мышах. Если рецепт окажется эффективным, «омолаживающий» пирог вскоре появится в магазинах.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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