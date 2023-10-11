Советские артисты сменили профессию из-за проблем в кинематографе

Актерская профессия — переменчивая штука. Даже главная роль в успешном проекте не гарантирует дальнейшего успеха в кинокарьеры. Некоторые известные личности могли достичь величия, однако судьба сложилась иначе и они сменили профессию из-за проблем в кинематографе.

После дебюта Александра Быстрова в культовой картине «Волшебная лампа Аладдина» в 1967 году, казалось бы, у него могла бы начаться блестящая кинокарьера. Однако, несмотря на талант и большой потенциал, новых ведущих ролей ему так и не предложили. Впрочем, артист кино не остался в стороне от киноиндустрии, он занялся работой режиссера дубляжа и озвучивал персонажей в различных фильмах либо мультсериалах.

Александр Михайлов в картине «Формула любви» режиссера Марка Захарова Михайлов сыграл заметную роль. Но его кинокарьера не сложилась так успешно, как ожидали все. Тем не менее, он продолжил активную деятельность в театре с концертами. Позднее он обратил свое внимание на духовную музыку, посвятив себя целиком и полностью священной музыке.