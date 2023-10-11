Светлана Лобода в траурном наряде обратилась к своим поклонникам

Светлана Лобода сегодня опубликовала новый философский пост в своей социальной сети. Певица обратилась к поклонникам с вопросом о смысле жизни.

При этом артистка разместила фото, на котором предстала в черном наряде. Она сделала прическу в ретро стиле, задумчиво смотрев в даль.

Почему мы пришли на эту планету сейчас? Почему именно наша жизнь пришлась на самые темные исторические времена? Что должен сделать каждый из нас, чтобы привести в сознание сошедший с ума мир? Так много вопросов и никаких ответов… только жизнь, которая неизменно течет. Здесь и сейчас…

Подписчики оставили много комментариев под публикацией. Некоторые из них отметили, что недавно задались этим вопросом. Также фанаты решили поддержать своего кумира.