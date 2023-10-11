Сын Елены Яковлевой набил татуировку с портретом серийного убийцы Джеффри Дамера

Денис Шальных, сын актрисы Елены Яковлевой, решил украсить свое тело пугающими татуировками, изображающими лица серийных убийц. Он продемонстрировал эти необычные рисунки на теле в эпизодах «Кадони Шоу» на видео-платформе RuTube.

Молодой человек пояснил, что его интерес к маньякам не был связан с симпатиями к ним, а скорее с плодородной почвой для вызывания негативной реакции в обществе.

Так, на теле парня изображены лица преступников Джеффри Дамера и Теда Банди. В то же время, Шальных добавил, что некоторые аспекты биографий серийных убийц его действительно привлекают.

Нужно отметить, что Денис уже пытался удалить некоторые тату с лица, хотя не смог избавиться от них полностью из-за реакции своего организма. По словам сына Яковлевой, его матери не нравится очень сильно то, что на лице у него изображен гроб. Кроме того, многие люди, когда видят парня, думают, что он странный, и сторонятся его.