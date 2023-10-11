Умер актер фильма «Зеленая карета» Юлиан Панич

9 октября 2023 года не стало заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, известного актера, режиссер Юлиана Панича. Артисту на момент смерти исполнилось 92 года. Причина его кончины пока что не известна.

Как известно, что умер актер в городе Антиб (Франция). Где его похоронят, пока также не сообщается. Родственники и близкие Панича никаких комментариев не дают.

Родился Юлиан Александрович в 1931 году в Украине. Позже с семьей переехал в Москву, поступил в Театральное училище имени Б. Щукина в столице.

Сыграл в 20 лентах, а также написал книгу воспоминаний. Прославился по таким фильмам, как «Осторожно, бабушка!», «Зеленая карета», «Первороссияне» и «Дорога домой».