Всего три яйца в день: ученые из Америки нашли способ продлить жизнь

Американские исследователи пришли к выводам, что регулярное потребление яиц может способствовать увеличению продолжительности жизни у человека.

Эксперименты проводили с участием молодых людей. Их возраст - от 18 до 30 лет.

Оказалось, что употребление трех яиц в день в течение двух недель привело к нормализации в кров уровня плохого холестерина. Это в свою очередь снизило риск развития атеросклероза.

Кроме того, ученые из Америки отметили увеличение содержания антиоксидантов и противовоспалительных молекул в организме всех участников эксперимента. Эти результаты научной работы были опубликованы в известном журнале The Journal of Nutrition.