Кардиологи рассказали, какую пищу они не употребляют

Специалисты Американской кардиологической ассоциации по диете и образу жизни рассказали, к какой еде в 99% не притрагиваются врачи-кардиологи. Определенных продуктов они избегают потому, что они медленно, но верно, убивают сердечно-сосудистую систему.

Доктор Элеонора Левин из Стэнфорда не ест печень. По ее словам, это практически то же красное мясо с высоким содержанием жира. А насыщенные жиры не только вредны для сердца, но еще и провоцируют остеопороз.

«Печень — это орган, который отфильтровывает токсины. Невзирая на промывание и обработку, часть из них все равно остается в продукте», — объяснила она.

Кардиолог из Миннеаполиса Элизабет Клодас никогда не ест сосиски на завтрак и другим не советует. В продукте много соли, которая тут же повышает кровяное давление, а также присутствуют в большом количестве насыщенные жиры — они влияют на показатели холестерина.

Продукты из переработанного мяса канцерогенны для организма

Это касается не только сосисок и колбас, но и других продуктов из переработанного мяса тоже. Кроме того, они для организма канцерогенны. Это же касается и бекона.

Доктор Хармони Рейнольд не ест магазинную выпечку и все продукты, в составе которых есть маргарин. И напоминает, что в ходе одного из исследований было доказано, что при употреблении каждой столовой ложки маргарина в день вероятность смерти людей повышалась на 6% в среднем за все 16 лет исследования.

Жареная курица — табу для кардиологов

Санджай Маниар, кардиолог из Хьюстона, объясняет, что при регулярном употреблении этого блюда риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта за счет увеличения количества насыщенных и трансжиров в организме существенно увеличивается. Что касается уровня холестерина, то от такой еды он точно повысится.

Джейн Морган из Атланты никогда не ест пончики. По ее словам, они жарятся на масле, содержащем трансжиры, что делает их тяжелыми для сердца.

Производители часто маскируют вещества, которые повышают уровни холестерина и сахара, под нейтральным названием гидрогенизированные масла.