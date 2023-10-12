Актер Сафонов показал вид со своего балкона в Израиле

Кирилл Сафонов переехал в Израиль в минувшем году. а сегодня он опубликовал новое, на котором можно увидеть вид из его балкона.

Звезда фильма «Татьянин день» Израиль считает второй родиной. У артиста двойное гражданство — Израиля и РФ. У него в Тель-Авиве есть собственная недвижимость. Весной 2022 года он с женой и сыном перебрались туда.

По словам Кирилла, военные действия не заставят его уехать.

«Если бы вы видели, что происходит внутри Израиля, с народом — это красиво!.. Если забыть всю боль и скорбь — это красиво! Мне сложно передать это, но народ этот не победить. Это не теорема,а аксиома!» — отметил артист.

Свои слова Сафонов подкрепил фото. На снимке она показал флаг Израиля и встающее солнце: «Это фотография с моего балкона».