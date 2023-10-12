Актер Соколов рассказал правду о скрытом финале кинодрамы «Маленькая Вера»

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Актер Соколов рассказал правду о скрытом финале кинодрамы «Маленькая Вера»
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Источник фото: коллаж Информинг

Андрей Соколов прославился на всю страну после выхода «Маленькой Веры». В картине впервые в СССР показали большое количество откровенных сцен.

После выхода фильма на его создателей обрушился шквал негатива. Несмотря на нелестные высказывания, Соколов уверен, что лента является шедевром, своевременно снятым Василием Пичулой.

Артист говорит, что проект не содержит откровенную чернуху. Картина наполнена очень глубинным смыслом, который разглядеть может далеко не каждый.

«Там расплата есть, умирает глава семьи… Когда мой герой возвращается к Вере, она спрашивает: «Зачем вернулся?«. Он отвечает: »Стало страшно». Все равно они соединились. Двойственный финал, который трактовать можно в ту или иную сторону», - говорит актер.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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