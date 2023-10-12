Актер Соколов заявил, что Анатолий Белый остался в Израиле без работы и денег

После того, как Анатолий Белый уехал из РФ, он планировал продолжить свою карьеру за рубежом, но не суждено. В Израиле артисту не удалось добиться успеха из-за незнания иврита. В конечном итоге он остался на чужбине без работы и денег.

Теперь же он оказался в эпицентре военных действий. По словам актера и режиссера Андрея Соколова, который появился в шоу «Так сказать», Белому больше нечего терять и его переполняют негативные эмоции:

«Мотивацию мы прекрасно понимаем. Ему терять нечего. Это злость, это зависть. Здесь всего много. Закон бумеранга же не отменяется… Время пройдет, оно будет упущено, в этом беда, там все на разрушение сейчас работает…»