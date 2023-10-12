Актриса Александра Захарова призналась, что тяжело переживает утрату отца

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Актриса Александра Захарова призналась, что тяжело переживает утрату отца
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Источник фото: Freepik

Накануне 90-летия со дня рождения Марка Анатольевича Захарова в «Москино» состоялся юбилейный вечер. На мероприятии присутствовала его дочь Александра Захарова.

По признанию самой Александры Марковной, она до сих пор тяжело переживает утрату отца. Кроме того, дочь Захарова говорит, что ей очень больно пересматривать произведения отца.

Несмотря на то, что после смерти прошло четыре года, за это время в театре многое изменилось.

«Папа меня окружил такой заботой, любовью, что мне сейчас без него, мамы, очень трудно. В любой ситуации стараюсь представить, что сказал бы мой папа. Если говорить о заветах, его главный завет: это держаться, не унывать… Стараюсь», — добавила она.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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