Дочь Кудрявцевой сразила своей красотой на первой фотосессии

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Дочь Кудрявцевой сразила своей красотой на первой фотосессии
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Источник фото: Коллаж Информинг

Накануне пятилетней дочери Леры Кудрявцевой была устроена профессиональная фотосессия. Она привела в восторг всех подписчиков ведущей. Теледива поделилась подготовкой к съемке, включая процесс создания профессиональной укладки для девочки.

Вела себя Маша как настоящая модель: она весьма спокойно сидела в кресле, и не проявляла капризов, меняя образы. За это поклонники не перестают писать, что она обладает природным модельным талантом.

Особенно впечатлили подписчиков Леры первые кадры с фотосессии. Маша предстала на них в стильном чёрном платье с необычной юбкой, очень напоминающей пачку. В добавок к этому, на ней был строгий пиджак и сапожки. 

Фотографии дочери Кудрявцевой собрали множество восторженных комментариев. Поклонники восхищены красотой звездной наследницы и утверждают, что у неё на самом деле уникальные внешние данные.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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