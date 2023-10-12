Дочь Кудрявцевой сразила своей красотой на первой фотосессии

Накануне пятилетней дочери Леры Кудрявцевой была устроена профессиональная фотосессия. Она привела в восторг всех подписчиков ведущей. Теледива поделилась подготовкой к съемке, включая процесс создания профессиональной укладки для девочки.

Вела себя Маша как настоящая модель: она весьма спокойно сидела в кресле, и не проявляла капризов, меняя образы. За это поклонники не перестают писать, что она обладает природным модельным талантом.

Особенно впечатлили подписчиков Леры первые кадры с фотосессии. Маша предстала на них в стильном чёрном платье с необычной юбкой, очень напоминающей пачку. В добавок к этому, на ней был строгий пиджак и сапожки.

Фотографии дочери Кудрявцевой собрали множество восторженных комментариев. Поклонники восхищены красотой звездной наследницы и утверждают, что у неё на самом деле уникальные внешние данные.