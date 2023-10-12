Ксения Бородина стала ведущей реалити-шоу «Последний герой» вместо Яны Трояновой

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Ксения Бородина стала ведущей реалити-шоу «Последний герой» вместо Яны Трояновой
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Источник фото: @borodylia

Ксения Бородина стала новой ведущей десятого сезона популярного реалити-шоу «Последний герой». Более месяца ей предстоит провести в джунглях Таиланда.  Ранее телеведущей этого проекта была Яна Троянова. Однако она решила покинуть Россию.

В Сеть слили постер с Ксенией Бородиной.

Как призналась сама звезда, она уже пострадала от местной фауны. По информации Бородиной, ее сильно покусали местные песчаные мухи.

«Последний герой» будет выходить на канале ТВ-3. Десятый сезон удивит подзаголовком «Остаться семьёй». Героями программы впервые станут отцы, матери и дети.

Две команды, которые состоят из семи человек, будут смешанными, то есть с представителями разных поколений.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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