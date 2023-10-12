Самым пугающим звуком для диких животных оказался человеческий голос — МК

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Самым пугающим звуком для диких животных оказался человеческий голос — МК
Новости науки
Источник фото: Freepik

Канадские ученые провели новое исследование. Оно показало, что человеческая речь пугает диких животных даже сильнее, чем рычание льва и другие звуки. Для этого эксперимента использовали камеры и громкоговорители в национальном парке Крюгера (Южная Африка). Они транслировали разные звуки, включая львиный рык, звуки стрельбы, лай собак, пение птиц, речь человека. При этом громкость составляла 60 децибел.

Анализируя затем 15 тысяч видео с 19 видами животных, ученые пришли к выводам, что птичьи голоса практически игнорированы всеми животными.

Собачий лай, выстрелы, рев львов вызывали одинаковую реакцию страха. В то же время от человеческой речи животные убегали вдвое чаще и быстрее, чем от «льва».

Примечательно, что сами львы не проявляли страха перед звуками. Слоны же в случае со «львами« готовились защищаться, от »людей» они также предпочитали быстро убегать.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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