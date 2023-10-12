Shot: звезда «Интердевочек» Дрожжина экстренно обратилась к врачам

Звезда «Интердевочки» Наталия Дрожжина пожаловалась на проблемы со здоровьем. Актриса обратилась экстренно к врачам, пишет Telegram-канал Shot.

Пришла артистка в больницу самостоятельно и пожаловалась на одышку, усталость. После обследования обнаружилась ишемическая болезнь сердца. Недуг - следствие ранее перенесенного инфаркта. Помимо того, доктора заявили о синдроме сонной артерии.

Звезда кино проходит лечение. Причиной такого резкого ухудшения здоровья может стать реальный срок в колонии, который ей грозит за мошенничество.

Напомним, весной Дрожжина была признана виновной в хищении имущества семьи Баталова, получив четыре года условно. Ее муж Михаил Цивин останется за решеткой 5 лет.