Шоумен Кушанашвили назвал 73-летнюю Пугачеву певицей номер один в России

Отар Кушанашвили выразил свое недовольство результатами опроса, проведенного ВЦИОМ, по лидерам российской эстрады в своем YouTube-шоу «Каково?!». Как отметил в эфире шоумен, Полина Гагарина была названа первой певицей, но при этом Примадонна Алла Пугачева даже не вошла в данный список.

Кушанашвили также подчеркнул, что 73-летняя Народная артистка всегда была и сегодня остается неоспоримой лидершей в мире российской эстрады, несмотря на различные мнения.

Он выразил сильное удивление тем, что Ольга Бузова и поп-король Филипп Киркоров не попали в список.

По мнению Кушанашвили, песни поющей ведущей, несмотря на качество, становятся часто популярными. Таким образом, он выразил свое недовольство тем, что выдающиеся певцы были опущены в этом рейтинге.