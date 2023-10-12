Стало известно, кто из переехавших в Израиль артистов уже вернулся в РФ

В Израиле продолжаются боевые действия. Некоторые российские артситы решили вернуться назад в РФ. Среди них Наталья Чистякова-Ионова (певица Глюкоза).

Артистка прилетела с семьей в Израиль на концерт Бруно Марса. Однако выступление отменили, а исполнительница, проведя в бомбоубежище 2 дня, приехала на родину.

Михаил Фридман вернулся в РФ. Переехал в Израиль бизнесмен из Британии, где жил после начала СВО. Он не поддержал российские власти, но в отношении него все равно ввели санкции.

Максим Галкин* (признан иноагентом) не возвращается в Россию. Он заявил, что готов поддержать израильский народ. По словам шоумена, он горд ощущать себя израильтянином, а также на 100% уверен в победу Израиля.