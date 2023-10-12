Выяснились подробности состояния Димы Билана, раскрывшего свой диагноз

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Выяснились подробности состояния Димы Билана, раскрывшего свой диагноз
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Источник фото: @bilanofficial

Диму Билана госпитализировали в Москве из-за острого бронхита. Недуг привел к проблемам с дыханием. Из-за такого состояния певец отменил концерты на неопределенный срок.

Артист заявил, что сейчас находится под наблюдением пульмонолога. По словам музыканта, переезды и перелеты могут усугубить болезнь.

Сообщаю, что концерты в Перми, Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени переносятся в связи с затянувшимся бронхитом и рекомендациями пульмонолога! Сейчас под его наблюдением врачей, но переезды и перелеты могут усугубить ситуацию. Поэтому вынужден остаться в Москве и здесь идти на поправку.

К слову, Билан планирует восстановиться к финалу шоу «Голос». Врачи обещают, что поставят его на ноги к тому времени. Дима пройдет курс интенсивно терапии с антибиотиками. Сейчас исполнитель чувствует себя удовлетворительно.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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