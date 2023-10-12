Выяснилось, куда исчезла и чем занимается сейчас звезда «Аншлага» Клара Новикова

Клара Новикова после начала специальной военной операции (СВО) на Украине резко исчезла. Она не появляется на экранах и не принимает участие в проектах. Выяснилось, чем сейчас занимается звезда «Аншлага».

Оказывается, известная артистка больше не снимается в развлекательных шоу. По признанию Клары, она не хочет принимать участие в подобных программах, ведь ей задают провокационные вопросы о политике и СВО.

Новикова отметила, что ей звонят регулярно хорошие знакомые из Киева и других украинских городов. Она объяснила также, почему не ездит выступать на Донбасс:

«Имею право. Мне не 15 лет. Живу тихо, люблю профессию, своих детей, внуков. Дорожу именем».