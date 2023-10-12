Звезда кинофильма «Курьер» Федор Дунаевский заявил, что стал бомжом

Федор Дунаевский, известный своей ролью Ивана Мирошникова в «Курьере», стал очередным гостем программы «Секрет на миллион», которая выходит на канале НТВ. В разговоре с Лерой Кудрявцевой он поделился тем, как изменилась жизнь после звездной роли и также рассказал о своих планах на ближайшее будущее.

В начале текущего года киноактер планировал эмигрировать в Германию с семьей. Незадолго до этого переоформил имущество на жену Ирину. Поговаривают, что она вступила в роман с массажистом и затем выгнала Федора из их трёхкомнатной квартиры.

В анонсе предстоящего выпуска ведущая программы задаёт вопрос: «Итак, ты сейчас, получается, бомж?». На это актер отвечает положительно.

Отметим, что после разрыва отношений с супругой, у знаменитости вовсе не осталось постоянного жилья. Кроме того, суд назначил выплачивать алименты, несмотря на то, что зарабатывает крайне небольшие суммы.

Также известно, что прославленный артист подал иск к экс-жене с требованием вернуть квартиру, купленную на его денежные средства. В настоящее время он временно перебрался к своему престарелому отцу из-за проблем с жильем.