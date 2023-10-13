В Свердловской области в последнее время обострилась конкуренция из-за специалистов. Работодатели утоляют кадровый голод за счет повышения зарплаты. Однако чаще всего на работу берут или студентов, или людей без опыта работы, предоставляя гибкие условия труда.

Мнение читателей на этот счет разделились. Портал E1.RU объяснил, почему екатеринбуржцы в ярости на работодателей. Одни сетуют, что зарплаты не растут, а другие уверены, что люди обленились и хотят получать по 100 тысяч ничего не делая.

На интернет-площадках появляются вакансии для высококвалифицированных инженеров с низкими предложениями по заработной плате. Это вызывает удивление, ибо ожидается, что высококвалифицированный инженер-конструктор получит достойное вознаграждение за свои знания и умения. Я сам прошел более 200 собеседований в поисках лучших условий, и имею опыт, который готов поделиться.

В настоящее время я работаю в должности менеджера, и могу подтвердить, что в большинстве компаний предлагается официальное трудоустройство. Однако, стоит отметить, что зарплатные предложения зачастую оставляют желать лучшего – от 15 до 25 тысяч рублей.

В процессе собеседований часто проясняется, что условия работы далеки от заявленных в вакансии. Рекомендую кандидатам быть бдительными и задавать конкретные вопросы о зарплате, бонусах, больничных и отпусках.

Хороший тренд заключается в том, что кандидаты стали более осмотрительными и не готовы работать за копейки. Это способствует повышению конкуренции на рынке труда, что, в конечном итоге, приводит к улучшению условий трудоустройства и оплаты труда для специалистов.