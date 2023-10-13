E1.RU объяснил, почему екатеринбуржцы в ярости на работодателей
В Свердловской области в последнее время обострилась конкуренция из-за специалистов. Работодатели утоляют кадровый голод за счет повышения зарплаты. Однако чаще всего на работу берут или студентов, или людей без опыта работы, предоставляя гибкие условия труда.
Мнение читателей на этот счет разделились. Портал E1.RU объяснил, почему екатеринбуржцы в ярости на работодателей. Одни сетуют, что зарплаты не растут, а другие уверены, что люди обленились и хотят получать по 100 тысяч ничего не делая.
Хороший тренд заключается в том, что кандидаты стали более осмотрительными и не готовы работать за копейки. Это способствует повышению конкуренции на рынке труда, что, в конечном итоге, приводит к улучшению условий трудоустройства и оплаты труда для специалистов.
Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»
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