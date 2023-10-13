Покров Пресвятой Богородицы отметят 14 октября: что означает этот праздник и что нельзя делать

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Покров Пресвятой Богородицы отметят 14 октября: что означает этот праздник и что нельзя делать
В России
Источник фото: Freepik

14 октября 2023 года все православные христиане отмечают Покров Пресвятой Богородицы, вспоминая чудо, связанное с явлением Божией Матери у стен Царьграда, когда она своим головным платком укрыла город, спасая его от разорения.

В народной традиции этот день считается по-праву рубежом между теплом и холодом, прогнозируя наступление зимы. Поэтому в Покров не рекомендуется начинать уборку в доме, заниматься тяжелой работой или стиркой.

Также в этот день важно воздерживаться от ругани и сквернословия. Хотя принято угощать гостей и накрывать столы с разнообразными угощениями, не следует увлекаться алкоголем и обжорством.

Кроме того, Покров считается временем особой гостеприимности, и в этот день принято не отказывать в гостеприимстве.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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