Актриса Васильева заявила, что концерты Анатолия Белого отменяют из-за жалобы на «Ленком»

Татьяна Васильева заявила, что концерты Анатолия Белого в Праге и Париже были отменены из-за бумеранга.

«Верю, что есть бумеранг, творческий в том числе. Мы видим его. Я не знаю Белого, никогда в жизни с ним не сталкивалась слава богу! Пройдет время, все начнут искать пути для того, чтобы вернуться в РФ, это неизбежно. На чужбине очень нелегко», — сказала актриса.

«Ленком» планировал выступить в «Габиме» в Израиле, но Белый это назвал кощунством. После чего продюсеру начали регулярно поступать угрозы и гастроли пришлось отменить.

Вскоре Анатолий заявил, что отменили выступление в Париже. Также перенесен концерт в Праге. Причиной этого якобы стали низкие продажи билетов.