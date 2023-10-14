Что посмотреть в кино 14 и 15 октября

12 октября 2023 года в прокат вышел ряд новых фильмов. Среди них американская комедийная картина «Иди ко мне, детка», а также китайский детективный фильм «Исчезнувшая в звездах». Что можно посмотреть на выходных в кино — в подборке.
1. Молодой папа, режиссер: Абель Феррара, драма, биография, история / Германия, Великобритания, Италия, США .
2. Исчезнувшая в звездах, режиссер: Цуй Жуй, Лю Сян, детектив, криминал, триллер / Китай.
3. Вася не в себе, режиссер: Гарик Петросян, комедия, фантастика / Россия.
4. Иди ко мне, детка, режиссер: Ребекка Миллер, драма, комедия / США.
5. Выжившая, режиссер: Джон Барр, триллер / США.
6. Сестра, действуй! режиссер: Лоран Тирар, комедия / Франция.
7. Повелитель ветра, режиссер: Игорь Волошин, драма, биография, приключения / Россия.
8. Капкан: Судная ночь, режиссер: Франк Халфун, ужасы, триллер / США и Франция.
9. Дурные деньги, режиссер: Крэйг Гиллеспи, комедия, биография, драма / США.
10. Гардемарины 1787. Мир, режиссер: Светлана Дружинина, приключения, история / Россия.
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