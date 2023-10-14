Что посмотреть в кино 14 и 15 октября

12 октября 2023 года в прокат вышел ряд новых фильмов. Среди них американская комедийная картина «Иди ко мне, детка», а также китайский детективный фильм «Исчезнувшая в звездах». Что можно посмотреть на выходных в кино — в подборке.





1. Молодой папа, режиссер: Абель Феррара, драма, биография, история / Германия, Великобритания, Италия, США .

2. Исчезнувшая в звездах, режиссер: Цуй Жуй, Лю Сян, детектив, криминал, триллер / Китай.

3. Вася не в себе, режиссер: Гарик Петросян, комедия, фантастика / Россия.

4. Иди ко мне, детка, режиссер: Ребекка Миллер, драма, комедия / США.

5. Выжившая, режиссер: Джон Барр, триллер / США.

6. Сестра, действуй! режиссер: Лоран Тирар, комедия / Франция.

7. Повелитель ветра, режиссер: Игорь Волошин, драма, биография, приключения / Россия.

8. Капкан: Судная ночь, режиссер: Франк Халфун, ужасы, триллер / США и Франция.

9. Дурные деньги, режиссер: Крэйг Гиллеспи, комедия, биография, драма / США.

10. Гардемарины 1787. Мир, режиссер: Светлана Дружинина, приключения, история / Россия.