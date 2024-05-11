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Королёву убрали из ТВ-эфира в честь Дня Победы после знака Зеленскому

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Королёву убрали из ТВ-эфира в честь Дня Победы после знака Зеленскому
Знаменитости
Источник фото: @koroleva__star

Артистка исполнила номер, посвященный ветеранам войны, надев при этом георгиевскую ленту

Патриотическое выступление Наташи Королевой перед празднованием Дня Победы-2024 было исключено из ТВ-эфира после того, как певица подала сигнал Владимиру Зеленскому. Артистка исполнила номер, посвященный ветеранам войны, надев при этом георгиевскую ленту, являющуюся символом поддержки российских войск. Она запрещена официально на родине артистки — Украине. Таким образом Наташа показала, что не придерживается запретов. 

После выступления Королеву убрали из эфиров, не оставив никаких комментариев. Несмотря на это, она выразила свою благодарность всем ветеранам, но не прокомментировала сложившуюся ситуацию, пишет портал Дни 24.

Информационное агентство «Informing»

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