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Киркоров публично пристыдил Пугачеву: артист обратился к сыну Орбакайте

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Киркоров публично пристыдил Пугачеву: артист обратился к сыну Орбакайте
Знаменитости
Источник фото: @filipp_is_my_life

Несмотря на ссору с Аллой Пугачевой, король поп-сцены Филипп Киркоров продолжает поддерживать дружеские отношения с ее внуком. В своей новой публикации артист пристыдил певицу, высказывая критику в адрес Примадонны. 

Пугачева выходит на связь из эмиграции в основном только ради скандальных заявлений

Он дал понять, что она выходит на связь из эмиграции в основном только ради скандальных заявлений, но в то же время не оставила поздравлений внуку Дени Байсарову. 

Место, где отметил свой день рождения наследник Кристины Орбакайте, остается тайной. В видео, опубликованном Киркоровым, собраны яркие моменты из их совместных путешествий и семейных праздников, пишет 7Дней ру.

Информационное агентство «Informing»

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