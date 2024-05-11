Киркоров публично пристыдил Пугачеву: артист обратился к сыну Орбакайте

Несмотря на ссору с Аллой Пугачевой, король поп-сцены Филипп Киркоров продолжает поддерживать дружеские отношения с ее внуком. В своей новой публикации артист пристыдил певицу, высказывая критику в адрес Примадонны.

Пугачева выходит на связь из эмиграции в основном только ради скандальных заявлений

Он дал понять, что она выходит на связь из эмиграции в основном только ради скандальных заявлений, но в то же время не оставила поздравлений внуку Дени Байсарову.

Место, где отметил свой день рождения наследник Кристины Орбакайте, остается тайной. В видео, опубликованном Киркоровым, собраны яркие моменты из их совместных путешествий и семейных праздников, пишет 7Дней ру.