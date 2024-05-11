Певец Григорий Лепс заявил, что он против обучения своих детей за границей

Эстрадный артист Григорий Лепс изначально был против идеи обучения своих детей за границей, однако решил поддержать их выбор. На YouTube-канале «про Л. О. М.» сообщается, что почти все его дети сейчас проживают за пределами России.

Певец подчеркнул, что уважает решение детей учиться за границей

В браке с Анной Шаплыковой у Лепса трое детей: Ева, Николь и Иван. Певец подчеркнул, что, несмотря на свои возражения, он уважает их решение и поддерживает их желание к самостоятельности. Лепс отметил, что финансирует обучение своих детей за рубежом, но выразил озабоченность высокой стоимостью жизни в Европе, где проживают его дети.