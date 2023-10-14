День святых Киприана и Иустины 15 октября 2023: в чём помогают

Каждый год 15 октября православные чтят память святых Киприана и Иустины, которые являются защитниками от колдовства. В 2023 году праздник празднуют в воскресенье.

Святых Киприана и Иустины считают по-праву защитниками от порчи, сглаза, колдовства, козней злых людей. Молиться перед образами нужно о помощи в преодолении искушения, для решения сложных ситуаций, проблем, для нахождения правильного в жизни пути.

К святым обращаются за вразумлением тех людей, кто увлекается магией. Считается, что нечистая 15 октября становится активной. Поэтому мужчины читают особую молитву к Киприану, а женщины обращаются к Иустине с целью защититься.