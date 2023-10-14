Иноагент Максим Галкин* показал, где он находится на самом деле

После начала военных действий в Израиле в Сети поплыли слухи о том, что Максим Галкин* (признан иноагентом) вместе с семьей якобы поспешно покинул страну. Сообщалось, что шоумена прохожие видели в аэропорту в очереди за посадочными талонами для полета. Многие поклонники подумали, что юморист с близкими отправился в Латвию. Но Максим опроверг эти сплетни.

Галкин* опубликовал новое фото. Снимок был сделан на фоне пальм. Судя по всему, пальмы принадлежат не Латвии и похожи они на те, что растут в условиях субтропического климата.

Также пародист добавил, что гастроли в Латвии у него запланированы в следующем году.

* Признан иноагентом в Российской Федерации

