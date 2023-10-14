Уехавшая из России актриса Татьяна Лазарева заявила, что ее насилуют

Татьяна Лазарева, оказавшаяся в непростой финансовой ситуации и решившая начать новую жизнь в Испании, опубликовала на днях видеозапись. Ее внешний вид вызвал у публики широкий резонанс.

Опухшие щеки, усталый вид добавили загадочности этому моменту. В возрасте 57 лет экс-ведущая внезапно высказала о факте насилия, однако призналась подписчикам, что чувствует себя бессильной в данной ситуации.Никаких уточнений звезда делать не стала.

Это заявление Лазаревой вызвало множество обсуждений в Сети. Реакция публики была разнообразна: от высмеивания до выражения глубокой беспокойства.

Многие фанаты начали задавать вопросы о возможной связи такого поведения с алкогольными проблемами. Некоторые подписчики выразили надежду на то, что актриса возьмет себя наконец-то в руки и найдет поддержку, необходимую для решения сложившихся за границей проблем.