Любовь Успенская раскрыла свой секрет молодости

Российская исполнительница шансона Любовь Успенская откровенно призналась, как ей удается сохранять молодость в свои 69 лет. По словам известной артистки, ее главный ее секрет – это полный отказ от алкогольных напитков и правильное питание.

Каждое утро певица начинает с двух стаканов теплой воды. Затем Успенская занимается йогой либо просто идет на прогулку по улице. При этом Любовь Залмановна не отрицает, что проводила хирургические и косметологические вмешательства.

«Не исключаю побаловать себя походами к косметологу. Уколы красоты никто также не отменял. Плюс мне повезло с генетикой, всегда пытаюсь идти в ногу со временем. Самое главное - это быть молодым в душе. Тогда снаружи все обязательно будет в порядке», — отмечает звезда.