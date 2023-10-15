Отец Агутина раскрыл секрет прочного брака сына с Варум

Отец исполнителя Леонида Агутина, композитор Николай Петрович появился на очередном мероприятии, которое было устроено в честь ежегодной премии «Виктория».

88-летний Агутин с удовольствием пообщался с прессой. Он рассказал журналистам секрет прочного брака его наследника с певицей Анжеликой Варум.

«Они просто любят друг друга — это самое главное. Поэтому можно им пожелать счастья», — отметил он и добавил, что влюбленным завидуют многие знакомые.

К слову, данное мероприятие привлекло многих отечественных знаменитостей. После перерыва появился на людях, к примеру, Игорь Крутой, хотя общаться со СМИ он не захотел.