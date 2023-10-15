Пекари Екатеринбурга рассказали о самом полезном хлебе

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Пекари Екатеринбурга рассказали о самом полезном хлебе
В России
источник фото: pixabay.com

Никто не сможет отказаться от теплого и хрустящего хлеба на завтрак. Какой хлеб наименее калорийный и самый полезный рассказали пекари из Екатеринбурга.

Самый полезный хлеб с пророщенной рожью. Это бездрожжевой, подовый хлеб, который приготовлен из ржаной муки и пророщенных зерен ржи, настоящего кладезя витаминов. Однако тем, кто худеет, пекари посоветовали хлеб с минимальным содержанием клетчатки или цельного зерна. Еще одно правило при похудении - чем темнее хлеб, тем больше там ржаной муки, следовательно, он более полезный.

А вот при болезнях органов ЖКТ следует отдать предпочтение хлебу, приготовленному минимум 8 часов назад. Еще один важный показатель качества — срок хранения. Если хлеб быстро портится либо накрывается плесенью, это говорит о том, что на предприятии была нарушена технология приготовления либо использован быстрый способ ведения теста без предварительного брожения, закваски, опары.


Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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