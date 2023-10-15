SHAMAN получил серьезную травму на концерте в Кремле: певец прошел по битому стеклу

На сцене Государственного Кремлевского дворца прошел сольный концерт Ярослава Дронова, известного как певец SHAMAN. Он анонсировал мероприятие в своем Телеграм-канале. Также артист разместил видео на фоне Кремля.

Однако в ходе время выступления с исполнителем произошел неприятный инцидент. Один из номеров для Шамана прошел не оченьудачно. SHAMAN исполнил популярный хит Максима Фадеева «Танцы на стеклах». Во время выступления он шел по битому стеклу с завязанными глазами, при этом поранив ногу. Об этом рассказала мать Ярослава.

Впрочем, все обошлось. Врачи, находящиеся за кулисами, помогли SHAMAN и он смог продолжить концерт.