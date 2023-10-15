Тысячи екатеринбуржцев из Академического лишились интернета

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Тысячи екатеринбуржцев из Академического лишились интернета
В России
источник фото: pixabay.com

Не менее 8000 екатеринбуржцев из района Академический лишились Интернета. Об этом пишет пресс-служба «Ростелеком». 

«Интернет отключили 15 октября в 14:00 часов. В техподдержке пообещали устранить проблему к 17:00 часам. Однако ничего так не поменялось. Позднее диспетчер поменял сроки восстановления два раза до завтрашнего дня», — жалуются горожане.

Как сообщили в пресс-службе провайдера, что в Академическом без интернета остались 8 тысяч пользователей.

«При несогласованных работах в ходе строительства одного из многоэтажных домов были повреждены оптических кабеля. Работники аварийно-ремонтной бригады работают над этим. Ориентировочное время возобновления услуг - 3 или 4 часа».

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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