Ученые Нидерландов выяснили, что монеты чаще всего приземляются на стартовую сторону

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Ученые Нидерландов выяснили, что монеты чаще всего приземляются на стартовую сторону
Новости науки
Источник фото: pixabay

Ученые Амстердамского университета (Нидерланды) провели изучение и выяснили, что монеты, подброшенные в воздух, чаще падают на ту сторону, с которой стартовали. Результаты данной научной работы публикует arXiv.org.

В эксперименте рпиняли участие 48 человек. Они подбросили 46 разных монет 350 757 раз. До этого подобное исследование ученые проводили еще в 2009 году. Тогда количество подбрасываний составляло 40 000.

Проанализировав полученные результаты, эксперты увидели, что в 50,8% случаев монеты падали именно той стороной, с которой были брошены людьми. Это, к слову, выше ожидаемого равновероятного распределения 50/50.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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