Учеными найден способ, как остановить старение человеческого организма

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Учеными найден способ, как остановить старение человеческого организма
Новости науки
источник фото: pixabay.com

Сотрудники Университета Глазго (Шотландия), а также работники клиники Мэйо (Миннесота) провели совместное исследование и выяснили, как остановить старение организма.

Ученые проводили анализ воспалений в старых и поврежденных клетках. В результате обнаружилось, что митохондрии, отвечающие за превращение в энергию питательных веществ, высвобождают ДНК. Это и приводит к старению. Причина этого находится на уровне клеток. Связана она непосредственно с возрастными изменениями и наличием раковых клеток.

Но исследователи выяснили, что если процесс высвобождения ДНК упразднен, клетки смогут автоматически быстро омолодиться. По словам профессора Стивена Тейта, руководителя научной работы, команда ученых планирует разработать методы для нейтрализации открытого фактора.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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