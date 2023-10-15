Выяснилось, что сознание человека рождается до рождения

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Выяснилось, что сознание человека рождается до рождения
Новости науки
источник фото: pixabay.com

Сознание человека является уникальным, но очень сложным явлением, которое появляется еще задолго до физического рождения. Начинает формироваться сознание на этапе развития эмбриона, которое происходит в утробе матери.

Несмотря на то, что сознание в том виде, в каком человек его воспринимает, возникает после рождения, его зародыш обнаружен еще на ранних стадиях развития плода.

Процесс становления начинается с образования нервной системы. Именно она и служит главным инструментом для восприятия не только себя, но и окружающего мира. В ходе внутриутробного развития плода нейронные связи улучшаются, а головной мозг бурно развивается. Тогда появляются первые элементы памяти, мышления, восприятия.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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