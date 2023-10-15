Выяснилось, как сегодня живет Васильев, сыгравший Яшку-цыгана в «Неуловимых мстителях»

Советский актер Василий Васильев обрел народную любовь после роли Яшки-цыгана в фильме «Неуловимые мстители». Сейчас артисту кино 73 года. После участия в ленте 16-летнему актеру начало поступать много предложений от режиссеров, и не только советских, но также западных.

Однако на большинство предложений Василий отвечал отказом. После сыгранной роли Яшки-цыгана все предлагаемые роли ему казались не фактурными и очень тусклыми. Поэтому Васильев вернулся в родной дом, а полученный гонорар отдал маме.

В настоящее время актер женат, он воспитывает внуков — четырех внучек и внука. С 1990-х годов работает и живет в Твери. Там он является заведующим цыганского культурного центра.