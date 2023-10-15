Выяснилось, женится ли Влад Соколовский на матери своего сына

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Выяснилось, женится ли Влад Соколовский на матери своего сына
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Источник фото: Коллаж Информинг

Еще весной СМИ писали, что Влад Соколовский начал подготовку к бракосочетанию, которое, предположительно, должно состоятся в сентябре-октябре. Однако октябрь наступил, а артист не спешит себя связывать узами брака. Выяснилось, планирует ли певец женится на матери своего сына и будет ли свадьбе в этом году?

Да, перенесли свадьбу на весну, у меня сейчас два достаточно объемных проекта. Один из них — съемки в «Постучись в мою дверь», который долго будут снимать. Смены стоят плотно, мы не хотели праздновать свадьбу, выдергивая один либо два дня из графика, где буду уставшим с красными от недосыпа глазами. Это не имеет смысла, праздник делаем не для показухи или прессы, для себя, для нашей семьи и близких людей.

Поэтому стараемся выбрать благоприятный момент. Сейчас стараюсь выстроить график таким образом, чтобы весной никто нас не трогал, мы сможем спокойно сыграть свадьбу и поехать куда-то. Я предложение сделал красиво, свадьба должна быть не менее красивой.


Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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