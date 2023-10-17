36-летний контрактник из Новоуральска погиб в зоне СВО

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36-летний контрактник из Новоуральска погиб в зоне СВО
Военные новости
Источник фото: pixabay.com

36-летний контрактник из Новоуральска погиб в зоне проведения СВО. Дмитрий Пикулов (Нецветаеву) в сентябре этого года решил подписать контракт с Минобороны России.

«Разделяю горечь этой невосполнимой утраты с друзьями, родными, близкими, со всеми, кто Дмитрия Вячеславовича знал. Этого смелого, честного, сильного и целеустремленного человека. Он был любящим отцом и мужем. Как все мы, строил планы на жизнь, которые уже не исполнятся», - отметил Вячеслав Тюменцев, глава Новоуральска.

Стоит отметить, что прощание с погибшим пройдет в четверг, 19 октября, с 10.00 до 11.00 в похоронном доме на улице Фурманова, 32А.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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